LIVE Sci alpino, Gigante Adelboden 2022 in DIRETTA: Odermatt a caccia del poker. Risalgono gli azzurri, tranne Tonetti (Di sabato 8 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL Gigante FEMMINILE DI KRANJSKA GORA ALLE 9.30 E 12.30 14.12: Meillard all’intermedio ha 18 centesimi di vantaggio 14.11: Che finale per il norvegese Kristoffersen che fa segnare il secondo tempo di manche a un centesimo da Maurberger. E’ primo con 63 centesimi di vantaggio! 14.10: Kristoffersen all’intermedio ha 33 centesimi di vantaggio. Ora c’è il sole 14.07: Questa la classifica provvisoria quando mancano i migliori otto della prima manche: 1 SCHWARZ Marco AUT 2:36.99 2 SARRAZIN Cyprien FRA 2:37.33 +0.34 3 CAVIEZEL Gino SUI 2:37.72 +0.73 4 READ Erik CAN 2:37.75 +0.76 5 FAVROT Thibaut FRA 2:38.37 +1.38 14.06: Caduta per il tedesco Schmid che resta arretrato e non riesce a impostare la curva prima dell’ultimo rilevamento cronometrico 14.06: ... Leggi su oasport (Di sabato 8 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELFEMMINILE DI KRANJSKA GORA ALLE 9.30 E 12.30 14.12: Meillard all’intermedio ha 18 centesimi di vantaggio 14.11: Che finale per il norvegese Kristoffersen che fa segnare il secondo tempo di manche a un centesimo da Maurberger. E’ primo con 63 centesimi di vantaggio! 14.10: Kristoffersen all’intermedio ha 33 centesimi di vantaggio. Ora c’è il sole 14.07: Questa la classifica provvisoria quando mancano i migliori otto della prima manche: 1 SCHWARZ Marco AUT 2:36.99 2 SARRAZIN Cyprien FRA 2:37.33 +0.34 3 CAVIEZEL Gino SUI 2:37.72 +0.73 4 READ Erik CAN 2:37.75 +0.76 5 FAVROT Thibaut FRA 2:38.37 +1.38 14.06: Caduta per il tedesco Schmid che resta arretrato e non riesce a impostare la curva prima dell’ultimo rilevamento cronometrico 14.06: ...

