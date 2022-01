LIVE Sci alpino, Gigante Adelboden 2022 in DIRETTA: De Aliprandini punta al podio sulla mitica Chuenisbärgli. Prima manche alle 10.30 (Di sabato 8 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL Gigante FEMMINILE DI KRANJSKA GORA alle 9.30 E 12.30 10.14: Tra i protagonisti attesi nella lotta per il podio anche lo sloveno Kranjec, il croato Zubcic, lo svizzero Caviezel, il campione del mondo in carica, il francese Faivre, l’austriaco Feller e il norvegese Kristoffersen. 10.11: Tra i grandi favoriti di questa gara anche il detentore della Coppa del Mondo, Alexis Pinturault, finora non particolarmente performante fra le porte larghe 10.07: Il grande protagonista del Gigante, ovviamente, non potrà che essere il padrone di casa Marco Odermatt. Il ventiquattrenne nativo di Buochs nel Canton Nidvaldo, sta dominando la scena in questa stagione, con una costanza di rendimento letteralmente ... Leggi su oasport (Di sabato 8 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELFEMMINILE DI KRANJSKA GORA9.30 E 12.30 10.14: Tra i protagonisti attesi nella lotta per ilanche lo sloveno Kranjec, il croato Zubcic, lo svizzero Caviezel, il campione del mondo in carica, il francese Faivre, l’austriaco Feller e il norvegese Kristoffersen. 10.11: Tra i grandi favoriti di questa gara anche il detentore della Coppa del Mondo, Alexis Pinturault, finora non particolarmente performante fra le porte larghe 10.07: Il grande protagonista del, ovviamente, non potrà che essere il padrone di casa Marco Odermatt. Il ventiquattrenne nativo di Buochs nel Canton Nidvaldo, sta dominando la scena in questa stagione, con una costanza di rendimento letteralmente ...

