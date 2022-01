LIVE Juventus-Milan | Supercoppa Italiana calcio femminile in DIRETTA | orario e canale tv

Leggi su oasport

(Di sabato 8 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.45 Le formazioni ufficiali delle due squadre.(4-3-3): Peyraud-Magnin; Lundorf, Gama, Lenzini, Boattin; Rosucci, Pedersen, Caruso; Bonansea, Girelli, Hurtig. All. Montemurro.(3-4-3): Giuliani; Codina, Agard, Fusetti; Bergamaschi, Adami, Grimshaw, Tucceri; Thomas, Piemonte, Guagni. All. Ganz. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti nelladi, partita divalida per la finale della. Le due squadre Ladi Joe Montemurro, tra mille difficoltà dovute al Covid, ha battuto in semifinale il Sassuolo ai calci di rigore per 5-4, dopo l’1-1 dei ...