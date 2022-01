LIVE Juventus-Milan 2-1 | Supercoppa Italiana calcio femminile in DIRETTA | Girelli rimonta la gara

(Di sabato 8 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA90+2? Cambio: fuori Pedersen, dentro Zamanian. 90+1? Sarà assalto rossonero in quest’ultima fase di partita. 90? Sono 4 i minuti di recupero. 88?d’angolo conquistato da Bonansea. Batte Boattin da destra, perche colpisce di testa e batte Giuliani: 2-1! 87?IIIIII! 86? GIULIANI! Salva la porta in tuffo su una punizione di. 84? La scozzese è costretta al cambio: Arnadottir entra al suo posto, reduce dal prestito al Napoli. 83? Grimshaw dolorante a terra, deve abbandonare il campo. 82? Cambio: fuori Caruso, dentro Staskova. 81?! Bonansea stavolta crossa da sinistra,di testa manda alto. 79? Thomas! Si gira attorno a ...

82' - Cambio nella Juventus: esce Caruso ed entra Staskova. 81' - GIRELLI AD UN PASSO DAL RADDOPPIO! Lenzini serve in verticale Bonansea che va al cross, la palla arriva sulla ...77' - Ancora la Juve! Bonansea salta Bergamaschi e la mette forte e tesa al centro dove arriva Caruso che, però, colpisce male mandando la palla larga. 77' - Ammonita Giuliani per perdita di tempo. 76 ...