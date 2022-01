LIVE Juventus-Milan 2-1 | Supercoppa Italiana calcio femminile in DIRETTA | Girelli regala il terzo trofeo alle bianconere

(Di sabato 8 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.33 Le pagelle della partita.: Peyraud-Magnin 6.5; Lundorf 6.5, Gama 6, Lenzini 6, Boattin 7; Rosucci 6, Pedersen 6.5, Caruso 7 (82? Staskova sv); Bonansea 7.5,7, Hurtig 6.5 (73? Cernoia 6). All. Montemurro.: Giuliani 5.5; Codina 5, Agard 5.5, Fusetti 5.5; Bergamaschi 6, Adami 6.5, Grimshaw 6.5 (83? Arnadottir sv), Tucceri 6.5; Thomas 6, Piemonte 6.5 (73? Longo 5.5), Guagni 5.5. All. Ganz. 16.27 È iltrionfo di fila dopo i due consecutivi conquistati contro la Fiorentina. 16.26 Al gol di Grimshaw, è arrivata la rimonta grazie all’autogol di Bergamaschi e il colpo di testa nel finale di. 16.25 TRIPLICE FISCHIO: LAVINCE LA...

90' - Ci saranno 4 minuti di recupero. 90' - Guagni cerca Agar con un lancio, ma la palla finisce sul fondo. 89' - GIRELLIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII, RADDOPPIA ...88' Gol della Juve. Su corner, Girelli colpisce di testa e realizza la rete del vantaggio bianconero. 86' Punizione di Girelli precisa sotto il sette, ma Giuliani ci mette le manone ...