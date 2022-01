Litfiba, l’8 gennaio 1993 usciva “Terremoto”: il ricordo di Piero Pelù (Di sabato 8 gennaio 2022) Piero Pelù – foto di Consuelo FabiFIRENZE – «L’8 gennaio di ventinove anni fa usciva “Terremoto”. Più di 700.000 copie, tre dischi di platino e un tour esplosivo in Italia e all’estero, con tanto di live al Rosklide Festival, evento unico e storico per un gruppo rock italiano! “Terremoto” è un album che ha segnato la nostra storia, potremmo raccontarvi un sacco di aneddoti, ma vogliamo sapere i vostri: lasciate un commento con il vostro ricordo di quando lo avete ascoltato la prima volta! E ovviamente… Terremoto avrà il giusto spazio nella scaletta de “L’Ultimo Girone”». Lo scrive sui social Piero Pelù in occasione del 29° compleanno dell’album dei Litfiba “Terremoto”, pubblicato l’8 ... Leggi su lopinionista (Di sabato 8 gennaio 2022)– foto di Consuelo FabiFIRENZE – «L’8di ventinove anni fa”. Più di 700.000 copie, tre dischi di platino e un tour esplosivo in Italia e all’estero, con tanto di live al Rosklide Festival, evento unico e storico per un gruppo rock italiano! “” è un album che ha segnato la nostra storia, potremmo raccontarvi un sacco di aneddoti, ma vogliamo sapere i vostri: lasciate un commento con il vostrodi quando lo avete ascoltato la prima volta! E ovviamente…avrà il giusto spazio nella scaletta de “L’Ultimo Girone”». Lo scrive sui socialin occasione del 29° compleanno dell’album dei”, pubblicato l’8 ...

