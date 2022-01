L'infermiera simbolo: "100 euro, il prezzo della nostra salute. Paghiamo assenza decisione forti" (Di sabato 8 gennaio 2022) La multa da 100 euro una tantum per gli over 50 che si sottraggono alla vaccinazione anti-Covid scatena la polemica. A cominciare da chi con gli effetti del virus combatte tutti i giorni da due anni a questa parte. Tra gli altri, ad affidare parole critiche e di sconforto ai social è la giovane infermiera della foto simbolo della pandemia, Martina Benedetti, che nel marzo 2020 pubblicò su Instagram l’immagine del suo volto segnato dalla mascherina dopo ore di lavoro nel reparto Covid. “100 euro, il prezzo della nostra salute. Delle nostre vite. Dei sacrifici che facciamo da due anni, soprattutto noi operatori sanitari. Per l’ennesima volta saremo noi frontliners a pulire tutto il fango derivante ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 8 gennaio 2022) La multa da 100una tantum per gli over 50 che si sottraggono alla vaccinazione anti-Covid scatena la polemica. A cominciare da chi con gli effetti del virus combatte tutti i giorni da due anni a questa parte. Tra gli altri, ad affidare parole critiche e di sconforto ai social è la giovanefotopandemia, Martina Benedetti, che nel marzo 2020 pubblicò su Instagram l’immagine del suo volto segnato dalla mascherina dopo ore di lavoro nel reparto Covid. “100, il. Delle nostre vite. Dei sacrifici che facciamo da due anni, soprattutto noi operatori sanitari. Per l’ennesima volta saremo noi frontliners a pulire tutto il fango derivante ...

