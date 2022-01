Linda De Bortoli a Tali e Quali | cosa sappiamo della cantante

Leggi su ck12

(Di sabato 8 gennaio 2022) Anche la giovane , mistero sul personaggio che imiterà. Al via questa sera su Raiuno un nuovo talent show dal titolo emblematico: si chiamaed è uno spin off del celebre Tale e Quale Show. Alla guida c’è sempre Carlo Conti, mentre tra gli imitatori in queste ore c’è una giovaneche sta riscuotendo molta curiosità. La ragazza, infatti, ha postato diverse foto e video sul suo profilo Instagram, annunciando la sua presenza su Raiuno e ha anche postato un paio di brevi video in cui la vediamo al parrucco. Non ha voluto però chiarire chi imiterà e anzi nei giorni scorsi – sempre su Instagram – ha contribuito a confondere un po’ le acque. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Igor Minerva, tale e quale a Claudio Baglioni: iltorna in tv L’elenco dei primi concorrenti è abbastanza ...