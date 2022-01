L’incredibile storia della “Regina Rossa” che mandò al tappeto uno YouTuber di 245 chili (Di sabato 8 gennaio 2022) I fan della MMA ricorderanno certamente la lotta tra la combattente Darina Mazdyuk, 29 anni, soprannominata la “Regina Rossa”, e lo YouTuber maschio Grigory Chistyakov, che pesa circa 245 chili. Nonostante la grande differenza di peso, Mazdyuk non è parsa preoccupata da questo aspetto e tantomeno dalla differenza di genere, anche perché interessata alla visibilità che poteva garantirle questo incontro per assicurarsi un contratto migliore. LEGGI ANCHE => Immobilizza la sfidante e la prende a pugni in testa: fan della MMA infuriati – VIDEO Alla fine ha avuto ragione lei, anche se l’inizio non è stato così semplice. Chistyakov le ha infatti rifilato alcuni pugni molto violenti, ma la combattente MMA ha saputo reagire prontamente. Mazdyuk ha infatti sferrato un destro ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 8 gennaio 2022) I fanMMA ricorderanno certamente la lotta tra la combattente Darina Mazdyuk, 29 anni, soprannominata la “”, e lomaschio Grigory Chistyakov, che pesa circa 245. Nonostante la grande differenza di peso, Mazdyuk non è parsa preoccupata da questo aspetto e tantomeno dalla differenza di genere, anche perché interessata alla visibilità che poteva garantirle questo incontro per assicurarsi un contratto migliore. LEGGI ANCHE => Immobilizza la sfidante e la prende a pugni in testa: fanMMA infuriati – VIDEO Alla fine ha avuto ragione lei, anche se l’inizio non è stato così semplice. Chistyakov le ha infatti rifilato alcuni pugni molto violenti, ma la combattente MMA ha saputo reagire prontamente. Mazdyuk ha infatti sferrato un destro ...

