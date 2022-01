Liga 2021 2022 | il Real Madrid domina il Valencia | ma non mancano le polemiche E’ fuga Ancelotti

(Di domenica 9 gennaio 2022) Ilil, ma nonle. Nella ventesima giornata di, i blancos calano il poker contro i pipistrelli, un netto 4-1 che però lascia spazio anche a delle recriminazioni durissime da parte degli ospiti, che in un tweet chiamano in causa La Casa di Carta parlando di ennesima rapina a(con tanto di retweet di Pique). Il rigore che apre la partita per il contatto su Casemiro, infatti, è leggerino, anche se di certo non inventato. Ma con la doppietta di Benzema (uno su rigore) ad aprire e chiudere i giochi e quella di Vinicius, non ci sono dubbi sui meriti delle merengues in questo nuovo successo. Così, è vera e propriadi ...

Advertising

sportface2016 : #Liga, il #RealMadrid domina il #Valencia ma non mancano le polemiche. E' fuga #Ancelotti - Eurosport_IT : Alla fine dilaga il Real ???????? #RealMadridValencia | #LaLiga - zazoomblog : Liga 2021-2022: il Barcellona si fa beffare dal Granada pareggio amarissimo - #2021-2022: #Barcellona #beffare - sportface2016 : #Liga, il #Barcellona si fa beffare dal #Granada: pareggio amarissimo - sportface2016 : #RealMadridValencia, le formazioni ufficiali -

Ultime Notizie dalla rete : Liga 2021

Il video con gli highlights e i gol di Real Madrid - Valencia 4 - 1 , match valido per la ventesima giornata di/2022. Vittoria netta e meritata per i blancos, che con una doppietta di Benzema e una doppietta di Vinicius piega la resistenza degli ospiti, che la riaprono soltanto con Guedes nel finale ...Allenatore : José Bordalàs Dove vederla in TV e streaming La sfida Real Madrid - Valencia , valida per la 20a giornata di/2022, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su DAZN . La sfida ...Il Real Madrid domina il Valencia, ma non mancano le polemiche. Nella ventesima giornata di Liga 2021/2022, i blancos calano il poker contro i pipistrelli, un netto 4-1 che però lascia spazio anche a ...LIGA - Una doppietta di Benzema e una di Vinicius rilanciano il Real Madrid dopo il ko a sorpresa di inizio anno col Getafe. La squadra di Ancelotti torna a +8 ...