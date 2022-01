LICIA COLÒ | 14 NUOVE PUNTATE DI EDEN SU LA7 SANREMO? MAI VISTO | NON È OBBLIGATORIO

Leggi su bubinoblog

(Di sabato 8 gennaio 2022)riaccende il sabato sera di La7. “Ripartiamo dalla nostra Italia.– Un Pianeta da salvare parla da sempre di bellezze naturali e nessun altro Paese ne è ricco quanto il nostro”, sottolinea dalle pagine di DiPiù Tv. Sabato 8 gennaio al via la prima delle 14di, la trasmissione di La7 dedicata ai viaggi, alle bellezze da scoprire e all’ambiente. La Terra viene raccontata attraverso varie sfaccettature, con l’Italia al centro. Un po’ perché il Covid ha limitato gli spostamenti e un po’ per aiutare la ripartenza del turismo nazionale,dedicherà molto spazio al Belpaese. Nella prima puntatainizia il tour dalla Sicilia tra le Egadi e Marettimo. Poi si andrà a Todi, in Umbria, e ...