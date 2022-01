L'Eredità, cosa spunta sulle labbra della campionessa Valeria: prego? Pubblico impazzito (Di sabato 8 gennaio 2022) Riavvolgere il nastro di qualche ora, torniamo ancora una volta nello studio de L'Eredità, il programma condotto da Flavio Insinna su Rai 1, il quiz pre-serale che da anni, sistematicamente, sbaraglia la concorrenza in termini di share. La puntata è quella di venerdì 7 gennaio dove al gioco finale, quello della Ghigliottina e dalle sua parola misteriosa, si qualifica a sorpresa e tra lo stupore del popolo di twittaroli che segue il programma la (simpaticissima) Valeria. Dopo la vittoria al Triello e una serie di tagli alla ghigliottina, ecco che Valeria resta in gara per 22.500 euro. Cifra cospicua che, però, non porta a casa: le parole-indizio erano inverno, occhi, soffiare, fiorentina e padella. La risposta corretta, che la concorrente non ha azzeccato, era "brace". Ritenterà a strappare il ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 8 gennaio 2022) Riavvolgere il nastro di qualche ora, torniamo ancora una volta nello studio de L', il programma condotto da Flavio Insinna su Rai 1, il quiz pre-serale che da anni, sistematicamente, sbaraglia la concorrenza in termini di share. La puntata è quella di venerdì 7 gennaio dove al gioco finale, quelloGhigliottina e dalle sua parola misteriosa, si qualifica a sorpresa e tra lo stupore del popolo di twittaroli che segue il programma la (simpaticissima). Dopo la vittoria al Triello e una serie di tagli alla ghigliottina, ecco cheresta in gara per 22.500 euro. Cifra cospicua che, però, non porta a casa: le parole-indizio erano inverno, occhi, soffiare, fiorentina e pa. La risposta corretta, che la concorrente non ha azzeccato, era "brace". Ritenterà a strappare il ...

