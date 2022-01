“Le scuole chiuderanno” | l’allarme dei sindacati I presidi | “Già centinaia i positivi”

Advertising

Cosimo1119 : @petergomezblog Non chiudono le scuole e poi alla fine chiuderanno i locali. Devono stare molto attenti la pazienza è agli sgoccioli. - cireshika1 : RT @LaStampa: “Le scuole chiuderanno”: l’allarme dei sindacati al termine dell’incontro con il ministero - torcia86 : @stebellentani Temo che sia la premessa per altre chiusure, partiamo dagli stadi così quando chiuderanno scuole ed… - Essere_Ignoto : @marcopiovesan @ColpogobboYtube Chiuderanno anche le scuole perchè visto che gli insegnanti sono tutti vaccinati co… - gian_fox : Due settimane di cene selvagge, aperitivi, shopping sfrenato, feste, puttane, cocaina, sesso anale, incesti e poi l… -

Ultime Notizie dalla rete : scuole chiuderanno

il Resto del Carlino

... Lo stato di agitazione della scuola italiana è destinato a continuare Per tenere aperto tutto e "salvare il Natale," le. E nonperché lo decide il governo, che così ...le", ha detto in un'intervista al Corriere della Sera . L'ipotesi al vaglio sarebbe quella di un medico scolastico, ma come sottolineato dall'esperto il sistema sanitario ...Non solo asili nido, scuole dell'infanzia, elementari e medie: in alcuni comuni della Campania il 10 gennaio non rientreranno in classe neanche gli studenti delle scuole superiori.Com'è possibile decidere a un giorno dalla riapertura di tenere i bambini più piccoli a casa, come se i genitori non dovessero lavorare - leggi ...