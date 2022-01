‘Le banche prestano soldi solo a chi non ne ha bisogno’. Vero, ma non per i motivi che pensate (Di sabato 8 gennaio 2022) “Le banche prestano soldi solo a chi non ne ha bisogno”. Vero, ma non per i motivi che pensate. Almeno negli ultimi anni! L’abusata frase, ripetutami migliaia di volte, nell’immaginario collettivo trova la sua ragione in quello che, oggi, è divenuto un luogo comune perché formatosi sui presupposti di un contesto macroeconomico completamente diverso. Finora, per la precisione fino a un paio di anni fa, le banche non prestavano i soldi perché il costo del rischio era (ed è) nettamente superiore al margine di intermediazione. Oggi ci sono (anche) altri motivi: gli istituti di credito hanno bisogno di fare profitti in una fase di tassi negativi e di compressione dei margini da servizi (vendita di polizze e altre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 8 gennaio 2022) “Lea chi non ne ha bisogno”., ma non per iche. Almeno negli ultimi anni! L’abusata frase, ripetutami migliaia di volte, nell’immaginario collettivo trova la sua ragione in quello che, oggi, è divenuto un luogo comune perché formatosi sui presupposti di un contesto macroeconomico completamente diverso. Finora, per la precisione fino a un paio di anni fa, lenon prestavano iperché il costo del rischio era (ed è) nettamente superiore al margine di intermediazione. Oggi ci sono (anche) altri: gli istituti di credito hanno bisogno di fare profitti in una fase di tassi negativi e di compressione dei margini da servizi (vendita di polizze e altre ...

Advertising

tabixx82 : RT @itsmeback_: Hanno già unito il greenpass con le banche dati dell'agenzia delle entrate. E partiranno in automatico le multe. Oggi sono… - LuigiRanieri16 : RT @itsmeback_: Hanno già unito il greenpass con le banche dati dell'agenzia delle entrate. E partiranno in automatico le multe. Oggi sono… - Stebox2 : RT @itsmeback_: Hanno già unito il greenpass con le banche dati dell'agenzia delle entrate. E partiranno in automatico le multe. Oggi sono… - scherlockrosson : RT @itsmeback_: Hanno già unito il greenpass con le banche dati dell'agenzia delle entrate. E partiranno in automatico le multe. Oggi sono… - SserCarlo81 : RT @itsmeback_: Hanno già unito il greenpass con le banche dati dell'agenzia delle entrate. E partiranno in automatico le multe. Oggi sono… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Le banche Kazakistan, il pugno duro del regime: “Sparate per uccidere” La Repubblica