L’attivista Ramy Shaat può tornare a Parigi dopo 900 giorni di detenzione: revocata la cittadinanza egiziana in cambio della libertà (Di sabato 8 gennaio 2022) “Mi tremano le mani mentre sto scrivendo queste righe. Adesso lo posso dire e urlare al mondo: Ramy è libero e ora è in viaggio verso Parigi”. L’eccitazione di Cèline Lebrun, la moglie di Ramy Shaat, L’attivista e politico di origini palestinesi rimasto per 900 giorni in attesa di giudizio nel carcere egiziano di Tora per accuse di terrorismo, è fuori controllo e contagiosa. La notizia sulla sua scarcerazione dalla prigione di Tora, alla periferia del Cairo, e la deportazione dall’Egitto è ufficiale, ma ci sono voluti giorni affinché si potesse arrivare a questo risultato. Dal primo pomeriggio del 4 gennaio scorso, quando una nota di Mohamed Anwar al-Sadat, membro del Consiglio Nazionale dei Diritti Umani, ha rotto un silenzio lunghissimo sulle sorti di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 8 gennaio 2022) “Mi tremano le mani mentre sto scrivendo queste righe. Adesso lo posso dire e urlare al mondo:è libero e ora è in viaggio verso”. L’eccitazione di Cèline Lebrun, la moglie die politico di origini palestinesi rimasto per 900in attesa di giudizio nel carcere egiziano di Tora per accuse di terrorismo, è fuori controllo e contagiosa. La notizia sulla sua scarcerazione dalla prigione di Tora, alla periferia del Cairo, e la deportazione dall’Egitto è ufficiale, ma ci sono volutiaffinché si potesse arrivare a questo risultato. Dal primo pomeriggio del 4 gennaio scorso, quando una nota di Mohamed Anwar al-Sadat, membro del Consiglio Nazionale dei Diritti Umani, ha rotto un silenzio lunghissimo sulle sorti di ...

Advertising

fattoquotidiano : L’attivista Ramy Shaat può tornare a Parigi dopo 900 giorni di detenzione: revocata la cittadinanza egiziana in cam… - mad_musika : RT @OssRepressione: L'attivista egiziano-palestinese #RamyShaath co-fondatore del Bds e volto di Piazza Tahrir, era in carcere in detenzion… - AdornatoAntonio : RT @OssRepressione: L'attivista egiziano-palestinese #RamyShaath co-fondatore del Bds e volto di Piazza Tahrir, era in carcere in detenzion… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Egitto, scarcerato l’attivista Ramy Shaat: è stato uno dei leader della rivoluzione di piazza Tahrir. Sarà espulso dal… - OssRepressione : L'attivista egiziano-palestinese #RamyShaath co-fondatore del Bds e volto di Piazza Tahrir, era in carcere in deten… -