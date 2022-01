Latina, oltre 12mila tamponi irregolari in un negozio di articoli per la casa (Di sabato 8 gennaio 2022) Latina – I militari del Nas Carabinieri di Latina, nell’ambito dei controlli predisposti a contrasto di fenomeni illeciti connessi con l’attuale emergenza pandemica da Covis-19, hanno individuato un esercizio commerciale di rivendita di articoli per la casa, sito in Latina, nel quale erano poste in vendita confezioni di dispositivi medico-diagnostici in vitro con irregolarità nell’etichettatura. In particolare i prodotti, consistenti in tamponi orofaringei per la ricerca dell’antigene del Covid-19, erano privi di qualsivoglia indicazione in lingua italiana, sia sull’imballaggio esterno che sul foglio delle istruzioni, obbligatorie per consentirne il corretto utilizzo, come le procedure da adottare, le precauzioni d’uso e le modalità di conservazione. Il dispositivo è ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 8 gennaio 2022)– I militari del Nas Carabinieri di, nell’ambito dei controlli predisposti a contrasto di fenomeni illeciti connessi con l’attuale emergenza pandemica da Covis-19, hanno individuato un esercizio commerciale di rivendita diper la, sito in, nel quale erano poste in vendita confezioni di dispositivi medico-diagnostici in vitro contà nell’etichettatura. In particolare i prodotti, consistenti inorofaringei per la ricerca dell’antigene del Covid-19, erano privi di qualsivoglia indicazione in lingua italiana, sia sull’imballaggio esterno che sul foglio delle istruzioni, obbligatorie per consentirne il corretto utilizzo, come le procedure da adottare, le precauzioni d’uso e le modalità di conservazione. Il dispositivo è ...

