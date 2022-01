Laterza Amministrative 2020 legittime Il Consiglio di Stato rigetta il ricorso dell’opposizione

Leggi su tarantinitime

(Di sabato 8 gennaio 2022) Il sindaco di, Franco Frigiola esprime soddisfazione per la buona notizia avuta nella giornata di ieri a proposito del, pienamenteto, presentato dall’altro candidato sindaco nelle passate consultazioni, Angelo Cefalo. “Finalmente concluso – dichiara sereno il primo cittadino Frigiola – anche il secondo grado di una vicenda giudiziaria che gettava un’ombra su tanti concittadini (tutto coloro che sono stati impegnati nelle sezioni elettorali) e sui funzionari che hanno lavorato, osservando in maniera rigorosa le regole previste e legittimando così la mia elezione e quella dei miei consiglieri. Una vicenda che non avremmo voluto vivere e affrontare, ma che comunque non ha minimamente scalfito le energie, né ridotto l’entusiasmo dell’ Amministrazione Comunale, nel portare avanti ...