Lancia - I modelli dai nomi romani e laziali - FOTO GALLERY

Leggi su quattroruote

(Di sabato 8 gennaio 2022) Con l'eccezione di un paio di"americani", gli ultimi decenni della storia commerciale dellahanno visto l'esordio sul mercato di vetture battezzate con le lettere dell'alfabeto greco. Eppure, quasi a voler contrapporre due grandi culture del passato, non sono mancati in anni più addietro, ma anche nello scorso decennio,al contrario ispirati ai fasti dell'antica Roma, senza dimenticare una serie dilegati al Lazio, e quindi a comuni (e altro) non molto distanti dall'Urbe. Ne parliamo con maggiori dettagli nella nostra galleria d'immagini, dove abbiamo raccolto una serie di vetture entrate in produzione, più un paio di concept, conlegati alla storia di Roma e delle sue dominazioni, oltre che alla geografia del Lazio.