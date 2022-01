L’AIA non ha sospeso Chiffi dopo la direzione di Milan-Roma (Di sabato 8 gennaio 2022) Daniele Chiffi non arbitrerà alcun match nella giornata di domani in Serie A. Ma nonostante le polemiche per l’arbitraggio in Milan-Roma – scrive La Gazzetta dello Sport – da quanto filtra dai vertici AIA, la prova di San Siro c’entra poco o nulla con le scelte dei direttori di gara per la giornata che andrà L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di sabato 8 gennaio 2022) Danielenon arbitrerà alcun match nella giornata di domani in Serie A. Ma nonostante le polemiche per l’arbitraggio in– scrive La Gazzetta dello Sport – da quanto filtra dai vertici AIA, la prova di San Siro c’entra poco o nulla con le scelte dei direttori di gara per la giornata che andrà L'articolo

