La tennista ceca Renata Voracova si arrende: «Lascerà l'Australia senza partecipare al torneo» (Di sabato 8 gennaio 2022) La tennista ceca Renata Voracova Lascerà «il prima possibile» l'Australia, dove è in stato di fermo nel Park Hotel di Melbourne, la stessa struttura dove si trova Novak Djokovic, in seguito alla cancellazione del visto per non aver completato il ciclo vaccinale contro il Covid. La tennista ceca, numero 81 nel ranking femminile mondiale, secondo quanto comunicato dall'ambasciata della Repubblica ceca a Canberra dopo la revoca del visto «ha deciso di abbandonare l'Australia il prima possibile e non partecipare agli Australian Open di Melbourne». La tennista 38enne infatti ha dichiarato: «Voglio andarmene il prima possibile, magari anche domani se mi daranno il permesso».

