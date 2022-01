La telefonata per salutare le figlie piccole, poi il terribile schianto: Vito muore a 41 anni (Di sabato 8 gennaio 2022) Si chiamava Vito Anastasia ed era un autotrasportatore la vittima del tremendo frontale avvenuto martedì 4 gennaio, intorno alle 21, sulla strada provinciale 1, all’altezza di San Pietro in Cariano, in provincia di Verona in Veneto. L’uomo, quarantuno anni, era residente a Pastrengo, sempre in provincia di Verona, ed era padre di due bambine di 7 e 11 anni. A bordo della sua Bmw X5 si è schiantato frontalmente con una Mercedes Gla che procedeva in direzione opposta, sulla Strada provinciale 1. Ferito l’uomo che viaggiava sull’altra automobile, un 39enne, anche lui incastrato all’interno del mezzo, estratto dai vigili del fuoco e trasportato immediatamente in ospedale. Non è in pericolo di vita. Come riporta il quotidiano Veronasera.it, dopo l’urto la sua Bmw è finita ruote all’aria in mezzo alla Provinciale, mentre l’altra ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 8 gennaio 2022) Si chiamavaAnastasia ed era un autotrasportatore la vittima del tremendo frontale avvenuto martedì 4 gennaio, intorno alle 21, sulla strada provinciale 1, all’altezza di San Pietro in Cariano, in provincia di Verona in Veneto. L’uomo, quarantuno, era residente a Pastrengo, sempre in provincia di Verona, ed era padre di due bambine di 7 e 11. A bordo della sua Bmw X5 si è schiantato frontalmente con una Mercedes Gla che procedeva in direzione opposta, sulla Strada provinciale 1. Ferito l’uomo che viaggiava sull’altra automobile, un 39enne, anche lui incastrato all’interno del mezzo, estratto dai vigili del fuoco e trasportato immediatamente in ospedale. Non è in pericolo di vita. Come riporta il quotidiano Veronasera.it, dopo l’urto la sua Bmw è finita ruote all’aria in mezzo alla Provinciale, mentre l’altra ...

Advertising

berlusconi : Ho avuto una lunga e cordiale telefonata con il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin. Oltre agli augu… - Boboj29 : Gravina: “No allo stop, ma c’è il rischio porte chiuse” Il presidente della Figc: “La telefonata con il Premier Dra… - nonnaangela60 : RT @RossellaRome: Mamma è ancora ricoverata in PS in attesa di letto a reparto per i problemi di saturazione. Le stanno dando tutte le tera… - alfonsodiana89 : @giancalsp @andareairesti De Angelis su HuffPost dice che Silvione sta pure bello incazzato con il rettile perché d… - marcoproteggimi : no need a boyf quando ho kim seungmin che mi finge una telefonata su bubble per farmi vedere la neve ed han jisung… -