La strategia ha vinto: Katia Ricciarelli IMMUNE! Ecco cos'è successo (Di sabato 8 gennaio 2022) Katia Ricciarelli esce da questa puntata del Grande Fratello Vip 6 come una vincitrice. Aldilà di quello che si pensi sui suoi comportamenti, lei è riuscita ad ottenere più voti come preferita e passare le nomination di lunedì come immune grazie proprio ai suoi compagni di avventura. La cantante lirica si riconferma la regina della Casa, l'unica che davvero riesce a tenere compatta la sua squadra ed a farsi seguire sempre nel bene e nel male. Chi ha votato Katia Ricciarelli? La strategia di fare "scudo comune" come avevano stabilito ha funzionato alla grande. E noi l'avevamo indovinata. Primo step: Rendere tutti colpevoli per far apparire giustificabile quanto detto. Secondo step: Rendere Katia immune. Tutto è stato fatto. Tutto ha funzionato. I voti per i favorevoli palesi sono ...

