La storia del pensionato indiano a caccia di richiami anti-Covid: «Sono alla 12esima dose»

La risposta vivente ai No vax di tutto il mondo ha 85 anni e si chiama Brahmdeo Mandal. A raccontare la sua storia è il New York Times. Mandal è un postino in pensione, vive nello stato del Bihar, nell'India del nord, ed è un entusiasta dei vaccini contro Covid-19. Tanto da averne ricevuto 12 dosi. Ha cominciato lo scorso 13 febbraio, in una clinica locale, registrando poi la data e la posizione di ogni richiamo nel suo taccuino tascabile. «Sentivo che stava aiutando la mia salute generale», racconta in un'intervista telefonica. «Il mio mal di schiena è migliorato, la mia debolezza generale è migliorata e il mio appetito pure», dice. «Ero sempre alla ricerca di nuovi hub vaccinali e ci andavo», racconta Mandal. «Nessuno mi avrebbe riconosciuto». La dottoressa Amarendra Narayan Shahi, ufficiale medico capo a Madhepura, ha detto di ...

