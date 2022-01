La serie tv So Cosa Hai Fatto cancellata: il remake Amazon dell’omonimo film non avrà una seconda stagione (Di sabato 8 gennaio 2022) La serie tv So Cosa Hai Fatto cancellata: il remake dell’omonimo film del 1997 non va oltre la prima stagione. Basato sul romanzo di Lois Duncan, l’adattamento televisivo prodotto da Amazon è una versione moderna della pellicola cult con protagoniste due giovanissime Jennifer Love Hewitt e Sarah Michelle Gellar (la cacciatrice Buffy della tv). Proprio come il film, anche la serie tv So Cosa Hai Fatto segue un gruppo di amici perseguitati da un assassino un anno dopo aver nascosto di aver ucciso una persona in un incidente d’auto. L’assassino è stato svelato nel finale di stagione, chiudendo in parte la storyline principale, e allo stesso tempo ... Leggi su optimagazine (Di sabato 8 gennaio 2022) Latv SoHai: ildel 1997 non va oltre la prima. Basato sul romanzo di Lois Duncan, l’adattamento televisivo prodotto daè una versione moderna della pellicola cult con protagoniste due giovanissime Jennifer Love Hewitt e Sarah Michelle Gellar (la cacciatrice Buffy della tv). Proprio come il, anche latv SoHaisegue un gruppo di amici perseguitati da un assassino un anno dopo aver nascosto di aver ucciso una persona in un incidente d’auto. L’assassino è stato svelato nel finale di, chiudendo in parte la storyline principale, e allo stesso tempo ...

Advertising

Eurosport_IT : E adesso, cosa accadrà? ????? #SerieA | #Draghi | #Gravina - NicolaPorro : A volte pensiamo sia molto lontano da noi. Ma ci riguarda eccome. Ecco una serie di news dal Sudamerica che non leg… - hotlinefire : il finale di sk8 the infinity è orripilante change my mind, si salva per la ending che è la cosa migliore della serie - swingovercreek : che bello quando ognuno guardava serie tv e film come cazzo gli/le pareva e non si sindacava su ogni cosa. - FrancescoCabri4 : RT @AJG_Official: “Non creiamo”? No, non segniamo :) La Juventus in Serie A è: 5º per tiri fatti 4º per tiri in porta 4º per pali/traverse… -