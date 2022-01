La Serie A non si ferma: protocollo, uniformità e buon senso l’unica via (Di sabato 8 gennaio 2022) La Lega Serie A compatta nel voler portare avanti il campionato: ora però sono necessarie regole e buon senso Il pericolo di vedere interrotto il campionato di Serie A sembra essere scongiurato. Il nuovo Consiglio Straordinario di Lega ha ribadito la volontà, tutto sommato comune ai club, di voler portare avanti il calendario senza stop prolungati. Un comunicato nella serata di ieri per ribadire il concetto degli ultimi giorni e per fare un minimo di chiarezza, o quantomeno tentarci, dopo l’incredibile caos vissuto nel corso della settimana. E soprattutto per tranquillizzare il Premier Draghi, il quale al telefono con il Presidente Federale Gravina aveva avanzato dubbi e perplessità sulla prosecuzione regolare della stagione. L’effettiva attuazione del nuovo protocollo il primo tassello ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 8 gennaio 2022) La LegaA compatta nel voler portare avanti il campionato: ora però sono necessarie regole eIl pericolo di vedere interrotto il campionato diA sembra essere scongiurato. Il nuovo Consiglio Straordinario di Lega ha ribadito la volontà, tutto sommato comune ai club, di voler portare avanti il calendario senza stop prolungati. Un comunicato nella serata di ieri per ribadire il concetto degli ultimi giorni e per fare un minimo di chiarezza, o quantomeno tentarci, dopo l’incredibile caos vissuto nel corso della settimana. E soprattutto per tranquillizzare il Premier Draghi, il quale al telefono con il Presidente Federale Gravina aveva avanzato dubbi e perplessità sulla prosecuzione regolare della stagione. L’effettiva attuazione del nuovoil primo tassello ...

