La Russia approva un nuovo farmaco anti-Covid Ricoveri giù del 70% con anticorpi da pazienti guariti (Di sabato 8 gennaio 2022) Ancora una volta la Russia è tra le nazioni protagoniste al mondo nel creare un “antidoto” contro il Covid-19. La holding farmaceutica Russa Nacimbio della Rostec State Corporation, che sviluppa e produce farmaci immunobiologici ha avuto il via libera da parte del Ministero della Sanità Russa per la certificazione del farmaco "Covid-Globulin" che contiene anticorpi estratti da pazienti guariti da coronavirus. farmaco che presto sarà disponibile per curare chi ha contratto il coronavirus. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di sabato 8 gennaio 2022) Ancora una volta laè tra le nazioni protagoniste al mondo nel creare un “doto” contro il-19. La holding farmaceutica Russa Nacimbio della Rostec State Corporation, che sviluppa e produce farmaci immunobiologici ha avuto il via libera da parte del Ministero della Sanità Russa per la certificazione del-Globulin" che contienecorpi estratti dada coronavirus.che presto sarà disponibile per curare chi ha contratto il coronavirus. Segui su affaritaliani.it

Advertising

GuidoDeMartini : ?? ONORE A GIUSEPPE DE DONNO ?? La Russia approva in via definitiva la terapia del sangue iperimmune del Dottor Giu… - ConvSocialista : RT @ManuelSantoro_: Mentre questo Paese, insieme all’#UE, rimangono entrambi accaniti affezionati delle multinazionali ‘private’ del farmac… - pass_italia : TG Verità - 4 gennaio 2022 - Russia: Il ministero della salute approva il plasma dei guariti - emanuelewolves : RT @ENRICOECCA: La Russia approva La Cura al Plasma Iperimmune del Dottor De Donno - MiamiLnm : RT @intuslegens: La Russia approva la terapia De Donno. In Italia lo Stato gli mandò i NAS, poi lo isolò fino a farlo suicidare. La sua cur… -