La ricotta montata | molto più buona della panna ma con 170 calorie!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 8 gennaio 2022) La: piùe ha solo 170 calorie. Sarà capitato anche a voi. No, non parliamocelebre canzone di Mina (musica Bruno Canfora, testo Antonio Amurri, e scusate se è poco), madesaparecida. O meglio,che non c’è proprio quando vi serve. E allora come rimediare? Ma con questache vi proponiamo qui sotto, naturalmente. Diciamo che siamo nell’ampio regno dei succedanei, quei prodotti che sembrano una cosa, ma non lo sono del tutto, come la cicoria al posto del caffè o la margarina (pressoché scomparsa) al posto del burro. Di solito un succedaneo è di qualità inferiore rispetto al prodotto che sostituisce, ma qualche ...