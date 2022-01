La Regione Sicilia rinvia di tre giorni la riapertura delle scuole (Di sabato 8 gennaio 2022) di Redazione Online Gli aggiornamenti sul coronavirus di sabato 8 gennaio Nella serata di venerdì 7 gennaio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto per fermare la corsa della variante Omicron in Italia: nella giornata di ieri i nuovi contagi giornalieri sono stati 108.304, con 223 morti (qui il bollettino di ... Leggi su corriere (Di sabato 8 gennaio 2022) di Redazione Online Gli aggiornamenti sul coronavirus di sabato 8 gennaio Nella serata di venerdì 7 gennaio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto per fermare la corsa della variante Omicron in Italia: nella giornata di ieri i nuovi contagi giornalieri sono stati 108.304, con 223 morti (qui il bollettino di ...

Advertising

Regione_Sicilia : #Covid19, al via campagna 'booster' per target 12-15 anni: da domani le prenotazioni - - robertapinotti : Il #6gennaio 1980 viene ucciso dalla mafia #PiersantiMattarella. Uomo giusto e coraggioso, che voleva rendere la Si… - borghi_claudio : Se le regioni dove si è vaccinato di meno come la Sicilia (3.729 casi) raggiungessero, grazie alla 'spinta' delle n… - Moixus1970 : RT @DavideTedesco74: Covid: ospedali al collasso, caccia disperata ai posti. Il Cts: “Zona rossa subito” L'ultima parola spetta alla Region… -