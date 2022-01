La reazione della Serie A alle richieste di Draghi | «Se ci fermiamo falliamo» | «se chiudono devono darci i ristori»

(Di sabato 8 gennaio 2022) Il Corriere dello Sport racconta le reazioni dei club diA in Assemblea, eri, quando il presidente Dal Pino ha riferito lorotelefonata avuta con il Premier. “Quando Dal Pino ha riferito il messaggio a inizio Assemblea, la discussione si è subito accesa, ma senza divisioni tra i club. Al contrario, è stato fatto fronte comune. «Se ci», ha detto qualcuno. «Il calcio è un’industria e come tale deve essere trattato», ha aggiunto qualcun altro. Senza trascurare poi l’eventualità che, in caso di stop, i broadcaster possano, a loro volta, fermare i pagamenti o chiedere sconti sulle rate, come avvenuto dopo il lockdownprimavera 2020”. E ancora: “«Ma se ci fermano ogli stadi, stavolta,garantirci i ...

