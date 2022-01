La nuova era del Grignolino (Di sabato 8 gennaio 2022) “Non si adatta certamente alla brutalità del consumismo” scriveva Mario Soldati, “testabalorda, anarchico e individualista” lo apostrofava Luigi Veronelli. I due pionieri del racconto del vino italiano lo amavano entrambi, ma in un’epoca in cui la viticoltura stava facendo passi in avanti il Grignolino veniva considerato un vino non di immediata comprensione e peraltro di difficile produzione. Non veniva ritenuto capace di invecchiamento: “va bevuto giovane” sosteneva Veronelli, “sopporta male i viaggi” ribatteva Soldati. Oggi invece è tutta un’altra storia e per conoscerla bisogna attraversare le colline del Monferrato alessandrino e astigiano. Facciamo un passo indietro. Un recente studio del CNR ha evidenziato che il dna del Grignolino presenta una stretta parentela con due vitigni: il primo, il Nebbiolo, conosciuto in tutto il mondo, e il secondo, ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 8 gennaio 2022) “Non si adatta certamente alla brutalità del consumismo” scriveva Mario Soldati, “testabalorda, anarchico e individualista” lo apostrofava Luigi Veronelli. I due pionieri del racconto del vino italiano lo amavano entrambi, ma in un’epoca in cui la viticoltura stava facendo passi in avanti ilveniva considerato un vino non di immediata comprensione e peraltro di difficile produzione. Non veniva ritenuto capace di invecchiamento: “va bevuto giovane” sosteneva Veronelli, “sopporta male i viaggi” ribatteva Soldati. Oggi invece è tutta un’altra storia e per conoscerla bisogna attraversare le colline del Monferrato alessandrino e astigiano. Facciamo un passo indietro. Un recente studio del CNR ha evidenziato che il dna delpresenta una stretta parentela con due vitigni: il primo, il Nebbiolo, conosciuto in tutto il mondo, e il secondo, ...

