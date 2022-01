La morte come stato di perfezione: un ricordo di Vitaliano Trevisan (Di sabato 8 gennaio 2022) Se la morte è uno stato di perfezione, come scrisse Emil Cioran in ‘Squartamento’, è certo che Vitaliano Trevisan, drammaturgo, eclettico scrittore, attore, librettista, scomparso il 7 gennaio scorso, improvvisamente e a soli 61 anni di età, abbia raggiunto quella perfezione che tutti i suoi protagonisti, frammenti eterei di una ricerca senza sosta, tradivano con la loro ontologia della imperfezione. Trevisan, di origini vicentine, aveva raggiunto la notorietà agli inizi degli anni duemila, con un breve, incisivo e sofferto romanzo, edito da Einaudi: ‘I quindicimila passi’, storia di ossessioni, di mantriche ripetizioni, di una deriva esistenziale puntellata, come T.S. Eliot aveva puntellato le proprie rovine coi ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 8 gennaio 2022) Se laè unodiscrisse Emil Cioran in ‘Squartamento’, è certo che, drammaturgo, eclettico scrittore, attore, librettista, scomparso il 7 gennaio scorso, improvvisamente e a soli 61 anni di età, abbia raggiunto quellache tutti i suoi protagonisti, frammenti eterei di una ricerca senza sosta, tradivano con la loro ontologia della im, di origini vicentine, aveva raggiunto la notorietà agli inizi degli anni duemila, con un breve, incisivo e sofferto romanzo, edito da Einaudi: ‘I quindicimila passi’, storia di ossessioni, di mantriche ripetizioni, di una deriva esistenziale puntellata,T.S. Eliot aveva puntellato le proprie rovine coi ...

marattin : La morte per Covid è una cosa talmente seria che non capisco come si possano dare un numero relativo ai decessi gio… - WalterWollyWeb : RT @MonEleonora: #CirstenWeldon nota come Qanon con lo pseudonimo CirstenW. Scriveva 'i vaccini uccidono', esortava i suoi seguaci a non va… - hirtbello : @marattin E perché il MES non lo avete chiesto più? Pareva questione di vita o di morte. Poi non ne avete parlato p… - foxyvol : RT @crucant: #NelMondoDiSciasciaEBowie su #VentagliDiParole Un’idea morta produce più fanatismo di un’idea viva; anzi soltanto quella mort… - zosankitten : @SonoUnaCarota00 Nami stupenda come sempre ma le teste mozzate a terra sono la mia morte hahahahahaha -