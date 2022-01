La mamma di Monica Ravizza a Verissimo: “Alcoltellata dall’ex, era incinta” aiuta le altre donne (Di sabato 8 gennaio 2022) Un’intervista che ha scosso Silvia Toffanin e il pubblico di Verissimo. Nella puntata di oggi la madre di Monica Ravizza, la ragazza uccisa dall’ex fidanzato, accoltellata, era incinta. Maria Teresa D’Abdon è stata anche protagonista a Tu si que vales per raccontare la storia di sua figlia. Non esiste consolazione per una madre che perde una figlia ma solo la speranza che altre madri non debbano vivere la stessa sorte. Monica era innamorata, tutto perfetto fino a quando va a vivere con Diego Armando, poi tutto si trasforma in un incubo. Quando ha provato a lasciarlo lui si è trasformato in un assassino. Monica era incinta, Maria Teresa non diventerà mai nonna. A Verissimo Maria Teresa D’Abdon Silvia Toffanin ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 8 gennaio 2022) Un’intervista che ha scosso Silvia Toffanin e il pubblico di. Nella puntata di oggi la madre di, la ragazza uccisafidanzato, accoltellata, era. Maria Teresa D’Abdon è stata anche protagonista a Tu si que vales per raccontare la storia di sua figlia. Non esiste consolazione per una madre che perde una figlia ma solo la speranza chemadri non debbano vivere la stessa sorte.era innamorata, tutto perfetto fino a quando va a vivere con Diego Armando, poi tutto si trasforma in un incubo. Quando ha provato a lasciarlo lui si è trasformato in un assassino.era, Maria Teresa non diventerà mai nonna. AMaria Teresa D’Abdon Silvia Toffanin ...

