La lezione dimenticata del covid e il realismo magico della politica italiana (Di sabato 8 gennaio 2022) Molti, fin dall’inizio della pandemia, hanno preconizzato che il covid avrebbe fatalmente inaugurato una stagione politica nuova, destinata a lasciare effetti duraturi e non particolarmente positivi nella vita delle democrazie. La percezione diffusa di un trade off tra libertà individuale e sicurezza collettiva prestissimo portò perfino a riabilitare il Panopticon cinese, come modello di sorveglianza efficiente, malgrado proprio l’assoluta incontrollabilità del potere (a fronte della totale controllabilità dei cittadini) avesse avuto parte evidente nei meccanismi che consentirono a virus di Wuhan d’invadere il mondo, ben prima che i cinesi ne ammettessero l’esistenza e la responsabilità. Il fascino per la sbrigativa efficienza di Pechino, paragonata alla fisiologica lentezza delle democrazie occidentali, segnò subito ... Leggi su linkiesta (Di sabato 8 gennaio 2022) Molti, fin dall’iniziopandemia, hanno preconizzato che ilavrebbe fatalmente inaugurato una stagionenuova, destinata a lasciare effetti duraturi e non particolarmente positivi nella vita delle democrazie. La percezione diffusa di un trade off tra libertà individuale e sicurezza collettiva prestissimo portò perfino a riabilitare il Panopticon cinese, come modello di sorveglianza efficiente, malgrado proprio l’assoluta incontrollabilità del potere (a frontetotale controllabilità dei cittadini) avesse avuto parte evidente nei meccanismi che consentirono a virus di Wuhan d’invadere il mondo, ben prima che i cinesi ne ammettessero l’esistenza e la responsabilità. Il fascino per la sbrigativa efficienza di Pechino, paragonata alla fisiologica lentezza delle democrazie occidentali, segnò subito ...

La lezione dimenticata del covid e il realismo magico della politica italiana Linkiesta.it

