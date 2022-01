La Lega vince tre ricorsi su quattro al Tar: il comunicato (Di sabato 8 gennaio 2022) La Lega Serie A ha vinto al Tar tre dei quattro ricorsi presentati. I Tribunali di Campania, Friuli Venezia Giulia e Piemonte hanno concesso a Salernitana, Udinese e Torino di poter scendere in campo. Liberati quindi dalla quarantena i componenti del gruppo squadra delle tre compagini coinvolte. Solo il Bologna è tenuto ancora a rimanere fermo, vista la presenza di soli 2-3 calciatori con la terza dose. È arrivato il comunicato ufficiale con cui la Lega esprime soddisfazione rispetto a queste decisioni per il prosieguo del campionato. Questo, in attesa della riunione di urgenza della Federazione, con possibile sospensione del campionato e chiusura degli stadi. Il comunicato della Lega dopo i ricorsi Ecco il comunicato ufficiale ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 8 gennaio 2022) LaSerie A ha vinto al Tar tre deipresentati. I Tribunali di Campania, Friuli Venezia Giulia e Piemonte hanno concesso a Salernitana, Udinese e Torino di poter scendere in campo. Liberati quindi dalla quarantena i componenti del gruppo squadra delle tre compagini coinvolte. Solo il Bologna è tenuto ancora a rimanere fermo, vista la presenza di soli 2-3 calciatori con la terza dose. È arrivato ilufficiale con cui laesprime soddisfazione rispetto a queste decisioni per il prosieguo del campionato. Questo, in attesa della riunione di urgenza della Federazione, con possibile sospensione del campionato e chiusura degli stadi. Ildelladopo iEcco ilufficiale ...

