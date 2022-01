La Lega vince altri due ricorsi al Tar. Solo il Bologna in quarantena (Di sabato 8 gennaio 2022) Non Solo Tar del Piemonte , la Lega Serie A ha vinto altri due ricorsi presentati contro i provvedimenti delle Asl locali. Il Tribunale amministrativo del Friuli Venezia Giulia e quello della Campania ... Leggi su gazzetta (Di sabato 8 gennaio 2022) NonTar del Piemonte , laSerie A ha vintoduepresentati contro i provvedimenti delle Asl locali. Il Tribunale amministrativo del Friuli Venezia Giulia e quello della Campania ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA SERIE A LEGA VINCE 3 DEI 4 RICORSI PRESENTATI AL TAR. VIA LIBERA PER TORINO, UDINESE E SALERNITANA… - sportface2016 : +++La Lega di #SerieA vince anche i ricorsi al #Tar del Friuli e della Campania per i provvedimenti delle #Asl di… - DiMarzio : #SerieA, la Lega vince tre ricorsi contro l'ASL: @TorinoFC_1906, @Udinese_1896 e @OfficialUSS1919 escono dalla quar… - Virus1979C : La Lega vince altri due ricorsi al Tar. Oltre a quello del Piemonte, anche i Tribunali amministrativi del Friuli e… - CalcioOggi : Covid, la serie A non si ferma ma gli stadi potrebbero tornare a porte chiuse. La Lega vince tre ricorsi al... - Co… -