La Lega Serie A sopravvaluta il peso del calcio, ed è isolata. Gravina non si inimicherà Draghi per loro (Di sabato 8 gennaio 2022) Probabilmente Mario Draghi ha sopravvalutato la sensibilità diplomatica dei suoi interlocutori. Il presidente del Consiglio ha ragionato come se fosse ancora a Bruxelles. Ci sono gesti istituzionali la cui potenza non deve essere spiegata come a dei bambini di terza elementare. E se il capo del governo chiama il presidente della Federcalcio, vuol dire che è rimasto quantomeno scosso da quel che ha visto e ascoltato nel giorno della Befana. Nel linguaggio diplomatico prospettare ipotesi vuol dire caldamente consigliare, per non dire altro. Si chiama moral suasion. Ma sarebbe come voler spiegare la teoria quantistica alle elementari. Palazzo Chigi è stato fin troppo chiaro con Gravina, ha spiegato al presidente della Federcalcio che sarebbe stato apprezzata la sospensione del campionato e che, visto ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 8 gennaio 2022) Probabilmente Mariohato la sensibilità diplomatica dei suoi interlocutori. Il presidente del Consiglio ha ragionato come se fosse ancora a Bruxelles. Ci sono gesti istituzionali la cui potenza non deve essere spiegata come a dei bambini di terza elementare. E se il capo del governo chiama il presidente della Feder, vuol dire che è rimasto quantomeno scosso da quel che ha visto e ascoltato nel giorno della Befana. Nel linguaggio diplomatico prospettare ipotesi vuol dire caldamente consigliare, per non dire altro. Si chiama moral suasion. Ma sarebbe come voler spiegare la teoria quantistica alle elementari. Palazzo Chigi è stato fin troppo chiaro con, ha spiegato al presidente della Federche sarebbe stato apprezzata la sospensione del campionato e che, visto ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA LEGA SERIE A: VARATO IL NUOVO PROTOCOLLO COVID-19 Con 13 giocatori non positivi, di cui un portiere, si g… - SkySport : ULTIM'ORA SERIE A LEGA: 'PROVVEDIMENTI CONFUSI E INCOERENTI ASL STANNO CREANDO GRAVI DANNI ALLO SPORT ITALIANO' #SkySport #SkySerieA #SerieA - capuanogio : ?? #Draghi ha chiamato #Gravina chiedendo di fermare la #SerieA per qualche settimana. La Lega sulle barricate. E… - napolista : La Lega #SerieA sopravvaluta il peso del calcio, ed è isolata. Gravina non si inimicherà #Draghi per loro Sottoval… - zazoomblog : Draghi chiama Gravina: Valutare stop Serie A o porte chiuse. La Lega Calcio per ora tira dritto - #Draghi #chiama… -