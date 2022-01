La Lega Serie A: “Scelta di ridurre capienza testimonia senso di responsabilità delle società” (Di sabato 8 gennaio 2022) Attraverso una nota, la Lega Serie A ha comunicato quanto emerso nel consiglio che ha seguito l’assemblea d’urgenza convocata per discutere del futuro del campionato. “In considerazione della crescita esponenziale dei contagi degli ultimi giorni le società di Serie A, riunitesi nel pomeriggio in Assemblea, hanno deliberato all’unanimità la riduzione della capienza degli stadi al limite massimo di 5 mila spettatori per tutte le gare delle proprie competizioni a partire dal 15 gennaio fino al 5 di febbraio, data di ritorno in campo dopo la sosta riservata alle nazionali – si legge -. Si precisa che per questo periodo non verranno destinati biglietti al settore ospiti proprio per evitare il trasferimento dei tifosi da una città all’altra. La decisione, presa in accoglimento della ... Leggi su sportface (Di sabato 8 gennaio 2022) Attraverso una nota, laA ha comunicato quanto emerso nel consiglio che ha seguito l’assemblea d’urgenza convocata per discutere del futuro del campionato. “In considerazione della crescita esponenziale dei contagi degli ultimi giorni lediA, riunitesi nel pomeriggio in Assemblea, hanno deliberato all’unanimità la riduzione delladegli stadi al limite massimo di 5 mila spettatori per tutte le gareproprie competizioni a partire dal 15 gennaio fino al 5 di febbraio, data di ritorno in campo dopo la sosta riservata alle nazionali – si legge -. Si precisa che per questo periodo non verranno destinati biglietti al settore ospiti proprio per evitare il trasferimento dei tifosi da una città all’altra. La decisione, presa in accoglimento della ...

