La Lega serie A ha deciso di ridurre la capienza degli stadi a 5 mila spettatori nelle giornate del 16 e 23 gennaio (Di sabato 8 gennaio 2022) Di fronte alla telefonata di Draghi "cordiale" ma con toni da ultimatum (il premier voleva chiudere gli stadi) . Rinunciare per 2-3 settimane agli incassi da stadio preoccupa e non poco i club. Ci sarebbero 3-4 club a rischio fallimento. Ma rispetto alla "minacci" che Draghi fermasse il campionato, un buon numero di club (tra cui il milan, l'Inter e la Juventus) hanno preferito cedere. Dal 6 febbraio, quando il campionato riprenderà si valuterà in base all'andamento della curva dei contagi. La telefonata effettuata dal premier a Gabriele Gravina e riportata venerdì in assemblea da Paolo Dal Pino ai club ha fatto scattare l'allarme tra le società. L'invito a considerare l'ipotesi delle porte chiuse ha indotto la Lega a convocare d'urgenza l'assemblea. È stato un sabato movimentato.

