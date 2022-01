La Lega Serie A ha convocato oggi un'assemblea d'urgenza (Di sabato 8 gennaio 2022) AGI - La Lega di Serie A ha convocato in via d'urgenza un'assemblea esclusivamente in videoconferenza, alle ore 15.30 in seconda convocazione. Al centro dell'attenzione l'emergenza Covid: "deliberare in ordine alla partecipazione del pubblico alle gare delle competizioni". Ieri il presidente del consiglio Mario Draghi aveva chiesto con una telefonata al presidente della Figc Gabriele Gravina di verificare l'ipotesi di tornare alle gare senza spettatori. Nel colloquio, informale e nell'ottica della collaborazione tra le istituzioni, Draghi ha manifestato la preoccupazione del Governo in merito ai numeri sempre più pesanti della pandemia, denunciando notizie su come il mondo del calcio intende affrontare le settimane. Gravina ha ribadito lo stop ai campionati dalla Serie B al calcio giovanile e ... Leggi su agi (Di sabato 8 gennaio 2022) AGI - LadiA hain via d'urgenza un'esclusivamente in videoconferenza, alle ore 15.30 in seconda convocazione. Al centro dell'attenzione l'emergenza Covid: "deliberare in ordine alla partecipazione del pubblico alle gare delle competizioni". Ieri il presidente del consiglio Mario Draghi aveva chiesto con una telefonata al presidente della Figc Gabriele Gravina di verificare l'ipotesi di tornare alle gare senza spettatori. Nel colloquio, informale e nell'ottica della collaborazione tra le istituzioni, Draghi ha manifestato la preoccupazione del Governo in merito ai numeri sempre più pesanti della pandemia, denunciando notizie su come il mondo del calcio intende affrontare le settimane. Gravina ha ribadito lo stop ai campionati dallaB al calcio giovanile e ...

