La Lega ha deciso: 22a e 23a giornata con solo 5000 spettatori a partita (Di sabato 8 gennaio 2022) Nessuno stop, ma capienza degli stadi ridotta al minimo e chiusura del settore ospiti. Per fronteggiare il preoccupante aumento di contagi, la Lega Serie A ha deciso di limitare a 5000 spettatori la presenza negli stadi per gli incontri delle...

sportface2016 : +++#EmpoliSassuolo slitta alle ore 14.30 di domenica 9 gennaio: lo ha deciso la Lega #SerieA+++ - fabiochiarugi : RT @RaiSport: Caos Covid in #SerieA. Le ASL scendono in campo, la palla passa al TAR e la Lega vince tre dei quattro ricorsi. Solo il Bolog… - axelvassallo : RT @FrancoScarsell2: In serie A gli stadi si svuotano di nuovo. L'Assemblea della Lega calcio,per far fronte all'emergenza Covid,ha deciso… - MichelaRoi : RT @simpaol: Da qualsiasi punto di vista si voglia vedere, una decisione ridicola. - FrancoScarsell2 : In serie A gli stadi si svuotano di nuovo. L'Assemblea della Lega calcio,per far fronte all'emergenza Covid,ha deci… -