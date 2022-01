La Lega calcio vince ricorso contro l’Asl anche in Friuli: Udinese-Atalanta verso la disputa (Di sabato 8 gennaio 2022) È quasi certa la disputa della partita inizialmente prevista domenica 9 gennaio alla Dacia Arena tra Udinese e Atalanta, bloccata per i 15 positivi al Covid nel gruppo squadra dei friulani. Il Tar di Trieste – come riporta la Gazzetta dello Sport – ha sospeso il provvedimento Asl, accogliendo il ricorso della Lega calcio. La gara potrebbe dunque giocarsi, ma c’è ancora dell’incertezza su data e orari. Sabato pomeriggio è invece prevista una nuova riunione della Lega che valuterà le proposte arrivate dal Governo in merito alla modalità di disputa delle partite. Leggi su bergamonews (Di sabato 8 gennaio 2022) È quasi certa ladella partita inizialmente prevista domenica 9 gennaio alla Dacia Arena tra, bloccata per i 15 positivi al Covid nel gruppo squadra dei friulani. Il Tar di Trieste – come riporta la Gazzetta dello Sport – ha sospeso il provvedimento Asl, accogliendo ildella. La gara potrebbe dunque giocarsi, ma c’è ancora dell’incertezza su data e orari. Sabato pomeriggio è invece prevista una nuova riunione dellache valuterà le proposte arrivate dal Governo in merito alla modalità didelle partite.

Advertising

MCriscitiello : Nessuna minaccia di Draghi a Gravina di sospendere il campionato ma solo la volontà di capire come agire sin da sub… - capuanogio : ?? #Draghi ha chiamato #Gravina chiedendo di fermare la #SerieA per qualche settimana. La Lega sulle barricate. E… - SkySport : ULTIM'ORA LEGA SERIE A: VARATO IL NUOVO PROTOCOLLO COVID-19 Con 13 giocatori non positivi, di cui un portiere, si g… - tuttoatalanta : La Lega calcio vince il ricorso contro le Asl anche in Friuli: Udinese-Atalanta si gioca - Livia_DiGioia : RT @radioalfa: Calcio, il Tar Campania accoglie ricorso Lega A contro Asl Salerno -