La decisione del giudice sportivo | squalificato dopo Juventus-Napoli!

Massimiliano Allegri è stato squalificato per una giornata per "avere, al termine della gara, mentre abbandonava l'impianto di gioco, indirizzato a voce alta espressioni gravemente offensive nei confronti del Direttore di gara". Il tecnico della Juventus, nervoso al termine del match contro il Napoli di Spalletti, dovrà saltare la sfida contro la Roma di Mourinho, in programma domenica alle 18:30. Il match era terminato tra le polemiche, dopo la mancata assegnazione di un corner ai bianconeri, in seguito alla punizione deviata di Dybala.

