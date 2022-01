La Corte costituzionale della Romania sfida l’Unione europea (Di sabato 8 gennaio 2022) Roma, 8 gen – Dalla Polonia alla Romania, serie di campanelli d’allarme per Bruxelles. Nei mesi scorsi c’è stato molto clamore a seguito della decisione della Corte costituzionale polacca secondo cui in alcune aree la legge di Varsavia prevale sulle decisioni della Corte di giustizia dell’Unione europea e dei trattati europei. In molti hanno visto in questa decisione una forte scossa per l’Ue, visto che i giudici dell’alta Corte polacca hanno minato alla base uno dei principi cardine dell’Unione stessa, secondo cui in certi casi le leggi europee prevalgono su quelle degli Stati membri. “La sentenza della Corte costituzionale polacca mette in dubbio ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 8 gennaio 2022) Roma, 8 gen – Dalla Polonia alla, serie di campanelli d’allarme per Bruxelles. Nei mesi scorsi c’è stato molto clamore a seguitodecisionepolacca secondo cui in alcune aree la legge di Varsavia prevale sulle decisionidi giustizia dele dei trattati europei. In molti hanno visto in questa decisione una forte scossa per l’Ue, visto che i giudici dell’altapolacca hanno minato alla base uno dei principi cardine delstessa, secondo cui in certi casi le leggi europee prevalgono su quelle degli Stati membri. “La sentenzapolacca mette in dubbio ...

Advertising

fattoquotidiano : Sul #FattoQuotidiano di oggi, intervista all'ex presidente della Corte costituzionale, @valerioonida:“Le… - mistermeo : RT @OrtigiaP: Super green pass e obbligo vaccinale, Draghi e Speranza citati in giudizio per la ripetuta violazione del principio di uguagl… - giuantvil : RT @OrtigiaP: Super green pass e obbligo vaccinale, Draghi e Speranza citati in giudizio per la ripetuta violazione del principio di uguagl… - AntonelloDiBell : RT @byoblu: Questa notte Ugo Mattei ha depositato un ricorso urgente alla Corte Costituzionale. Il DL sull'obbligo di super green pass sui… - RevenantMirko : RT @ccocco16: PARLAMENTARI BLOCCATI SULLE ISOLE: UGO MATTEI DEPOSITA RICORSO URGENTE ALLA CORTE COSTITUZIONALE -

Ultime Notizie dalla rete : Corte costituzionale SCENARIO UE/ Sapelli: il destino dell'Italia appeso alla scommessa di Macron ... per la soluzione funzionalistica e non costituzionale che si diede alla centralizzazione ...di fatto di già annunciata dal trattato franco - italiano e dal documento redatto dagli "economisti di corte" ...

Sicilia, salute: Verso istituzione dello Psicologo di base. Si va verso l'istituzione dello Psicologo di base in Sicilia dopo che una recente sentenza della Corte Costituzionale ha sancito il diritto delle regioni di legiferare in materia e dopo che è stata decisa all'Assemblea Regionale Siciliana la discussione congiunta dei numerosi disegni di legge ...

Piano casa, il caso Puglia anche alla Corte Costituzionale AmbienteAmbienti Riforma della giustizia tributaria: sempre in attesa dell’Almanacco nuovo! Con il Covid sono stati tanti i provvedimenti emergenziali per “tamponare” le falle della nostra giustizia tributaria, ma nulla è ...

Gli italiani e la casa: quando i privati devo supplire alle carenze dello Stato L’Italia tutela la proprietà privata meno che altri Paesi. È quanto emerge dall’ultima edizione dell’Ipri – International Property Rights Index 2021 – pubblicata qualche giorno fa. Su 129 Paesi, l’Ita ...

... per la soluzione funzionalistica e nonche si diede alla centralizzazione ...di fatto di già annunciata dal trattato franco - italiano e dal documento redatto dagli "economisti di" ...Si va verso l'istituzione dello Psicologo di base in Sicilia dopo che una recente sentenza dellaha sancito il diritto delle regioni di legiferare in materia e dopo che è stata decisa all'Assemblea Regionale Siciliana la discussione congiunta dei numerosi disegni di legge ...Con il Covid sono stati tanti i provvedimenti emergenziali per “tamponare” le falle della nostra giustizia tributaria, ma nulla è ...L’Italia tutela la proprietà privata meno che altri Paesi. È quanto emerge dall’ultima edizione dell’Ipri – International Property Rights Index 2021 – pubblicata qualche giorno fa. Su 129 Paesi, l’Ita ...