Koulibaly positivo al Covid | salta il debutto in Coppa d' Africa | il Napoli è in ansia

(Di sabato 8 gennaio 2022) Kalidouè risultatoal-19 dai test effettuati nel ritiro del Senegal in cui si trova in vista dellad'. Con lui anche il portiere de Chelsea Mendy e il connazionale Famara Diedhiou dell'Alanyaspor.anche un membro dello staff tecnico. Niente esordio con la propria nazionale nella competizione perche ora dovrà osservare un periodo di isolamento dal resto del gruppo. I tre giocatori non hanno partecipato all'allenamento odierno e non prenderanno parte alla prima partita del torneo con lo Zimbabwe in programma lunedì alle 14. Persi tratta della seconda positività: nel febbraio del 2021 era stato costretto are le sfide contro Genoa e Juve. Il ...