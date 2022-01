Kim - Mi Soo | morta a 29 anni la star di Netflix e Disney | ' Mistero sulle cause'

Advertising

ParliamoDiNews : l’attrice coreana kim mi-soo, star della tv coreana e delle serie netflix e disney, e` morta... - Cronache… - Piergiulio58 : Kim-Mi Soo, morta improvvisamente la star delle serie tv Disney+ e Netflix- - siciliafeed : Al momento è un vero e proprio mistero: il mondo delle serie tv piange la morte dell'attrice 'diva' coreana. Aveva… - _DAGOSPIA_ : L’ATTRICE COREANA KIM MI-SOO, STAR DELLA TV COREANA E DELLE SERIE NETFLIX E DISNEY, E' MORTA...… - roby8993 : RT @Corriere: Kim-Mi Soo, morta improvvisamente la star delle serie tv Disney+ -

Ultime Notizie dalla rete : Kim Soo

È morta improvvisamente a 29 anni- Mi, attrice coreana - star di Disney + e Netflix - nota per aver recitato nelle serie tv 'Snowdrop' e 'Hellbound' . A dare notizia della scomparsa è stata l'agenzia Landscape Entertainment, ...Era sulla cresta dell'onda e sembrava destinata a vivere una carriera di successo.Mi -, star della tv coreana e dei K - drama, diventata famosa in tutto il mondo grazie a Netflix e Disney Plus, è morta improvvisamente il 5 gennaio scorso. Avrebbe compiuto 30 anni a marzo. ...È morta improvvisamente a 29 anni Kim-Mi Soo, attrice coreana - star di Disney + e Netflix - nota per aver recitato nelle serie tv "Snowdrop" e "Hellbound". A ...Un lutto terribile ha colpito tutti gli amanti delle serie televisive. Infatti questa notte si è spenta una delle star a 29 anni.