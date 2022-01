Kazakistan, l’ex leader Nazarbayev non ha lasciato il Paese. Il capo dell’opposizione da Parigi: “L’Occidente ha chiuso gli occhi sui suoi crimini” (Di sabato 8 gennaio 2022) l’ex presidente del Kazakistan Nursultan Nazarbayev non ha lasciato il Paese e si trova nella capitale Nur-Sultan. Lo ha scritto su Twitter il suo portavoce Aidos Ukibay, chiedendo di “non credere a notizie false e a speculazioni”. “l’ex presidente – ha aggiunto Ukibay – sta tenendo incontri consultivi ed è in contatto diretto con il presidente del Kazakistan Kassym-Zhomart Tokayev”. Nazarbayev, ha proseguito il suo portavoce, ha avuto una serie di “colloqui telefonici con i leader dei Paesi amici del Kazakistan” e “invita tutti a radunarsi attorno al presidente del Kazakistan per superare le sfide attuali e garantire l’integrità del nostro Paese”. Intanto il Cremlino rende noto che il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 8 gennaio 2022)presidente delNursultannon haile si trova nella capitale Nur-Sultan. Lo ha scritto su Twitter il suo portavoce Aidos Ukibay, chiedendo di “non credere a notizie false e a speculazioni”. “presidente – ha aggiunto Ukibay – sta tenendo incontri consultivi ed è in contatto diretto con il presidente delKassym-Zhomart Tokayev”., ha proseguito il suo portavoce, ha avuto una serie di “colloqui telefonici con idei Paesi amici del” e “invita tutti a radunarsi attorno al presidente delper superare le sfide attuali e garantire l’integrità del nostro”. Intanto il Cremlino rende noto che il ...

Advertising

giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Kazakistan Arrestato l’ex capo dei servizi segreti #KarimMasimov, accusato… - rtl1025 : ?? L'ex capo dell' intelligence del #Kazakistan #KarimMasimov, ex primo ministro, è stato arrestato con l'accusa di alto tradimento - CesareInvictus : RT @fashionart19: Arriva il banchiere: ????L'ex proprietario e presidente del consiglio di amministrazione della banca BTA del Kazakistan,… - CesareInvictus : RT @bordoni_russia: ?L'ex capo del Comitato per la sicurezza nazionale Karim Masimov è stato arrestato in Kazakistan, riferisce il servizio… - g_zerbato : RT @GabrieleIuvina1: #Kazakistan L'ex primo ministro, nonché ex capo del Comitato per la sicurezza nazionale Karim Massimov, è stato arres… -