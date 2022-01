Kazakistan | la fuga dei russi che vogliono il rimpatrio | centinaia di bambini intrappolati

(Di sabato 8 gennaio 2022)di cittadinistanno chiedendo di essere rimpatriati dal, teatro di violenti scontri fra manifestanti e forze di sicurezza. “Stiamo processandodi richieste di evacuazione, soprattutto da Almaty“, ha rivelato il centro di crisi del ministero russo degli Esteri, citato dall’agenzia Sputnik. “Stiamo raccogliendo i dati dell’ubicazione, i numeri di contatto, la situazione concreta. La priorità è ildeiche si trovavano in vacanza“, ha aggiunto il centro di crisi. Ma, secondo il Cremlino, “la situazione insta andando verso la calma e la stabilità”. E sempre il Cremlino rivela i colloqui telefonici di Vladimir Putin anche con il presidente della Bieloa, Aleksandr Lukashenko, e con il ...

Advertising

etica_morale : RT @omoscatelli: #Nazarbayev riemerge nelle dichiarazioni ufficiali dopo giorni di totale assenza: il sempre sorpendente #Lukashenko comuni… - MMastrantuono : RT @omoscatelli: #Nazarbayev riemerge nelle dichiarazioni ufficiali dopo giorni di totale assenza: il sempre sorpendente #Lukashenko comuni… - StefanoAndriano : RT @omoscatelli: #Nazarbayev riemerge nelle dichiarazioni ufficiali dopo giorni di totale assenza: il sempre sorpendente #Lukashenko comuni… - ComitatoCentra1 : RT @omoscatelli: #Nazarbayev riemerge nelle dichiarazioni ufficiali dopo giorni di totale assenza: il sempre sorpendente #Lukashenko comuni… - omoscatelli : #Nazarbayev riemerge nelle dichiarazioni ufficiali dopo giorni di totale assenza: il sempre sorpendente #Lukashenko… -

Ultime Notizie dalla rete : Kazakistan fuga

Il Secolo d'Italia

... sicuramente ha portato più di prima ilsotto l'ala di Mosca'. Ora gli occhi sono puntati sulle sorti di Nazarbayev: dopo voci di una suaall'estero, il suo entourage ha dichiarato ...... che oggi le cronache locali riferivano indal paese con le figlie. L'occidente più distante ... Sin dagli anni Novanta ilaveva sviluppato una politica estera "multivettoriale": ...AGI - L’arresto per alto tradimento dell’influente ex capo dei servizi di sicurezza del Kazakistan (Knb), Karim Masimov, è l’ultimo episodio di quella che appare come una guerra all’interno dell’elite ...Nei giorni degli incontri cruciali tra Nato, Usa e Russia sull’Ucraina, i tumulti kazaki polarizzano il quadro. Il presidente Toqaev chiede l'intervento delle truppe russe e dà ordine di sparare sulla ...