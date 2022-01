Kazakistan, il presidente sceglie i militari russi (e non quelli cinesi) per salvare il regime: scelta geopolitica, ma presto Putin presenterà il conto (Di sabato 8 gennaio 2022) La rivoluzione tentata – e per ora fallita – in Kazakistan è legata a ragioni prettamente interne. Oltre alla miccia, l’aumento del prezzo del carburante, a pesare sono stati soprattutto decenni di autoritarismo e corruzione che hanno portato all’esasperazione la popolazione della Repubblica centro asiatica. Ovviamente, però, la crisi del Paese potrebbe avere pesanti ripercussioni anche a livello internazionale. Il Kazakistan ha infatti un ruolo geopolitico notevole, legato sia alla sua posizione geografica – e alla sua dimensione, essendo il nono paese più esteso del mondo – che alle ingentissime risorse di idrocarburi di cui dispone. La vera sorpresa della vicenda si è avuta quando il presidente kazaco Kassym-Jomart Tokayev ha invocato il supporto militare dell’Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva (Csto) per tenere a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 8 gennaio 2022) La rivoluzione tentata – e per ora fallita – inè legata a ragioni prettamente interne. Oltre alla miccia, l’aumento del prezzo del carburante, a pesare sono stati soprattutto decenni di autoritarismo e corruzione che hanno portato all’esasperazione la popolazione della Repubblica centro asiatica. Ovviamente, però, la crisi del Paese potrebbe avere pesanti ripercussioni anche a livello internazionale. Ilha infatti un ruolo geopolitico notevole, legato sia alla sua posizione geografica – e alla sua dimensione, essendo il nono paese più esteso del mondo – che alle ingentissime risorse di idrocarburi di cui dispone. La vera sorpresa della vicenda si è avuta quando ilkazaco Kassym-Jomart Tokayev ha invocato il supporto militare dell’Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva (Csto) per tenere a ...

