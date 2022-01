Kazakistan, arrestato l’ex capo della sicurezza per alto tradimento. La telefonata Putin-Tokayev sul «ripristino dell’ordine» (Di sabato 8 gennaio 2022) Comincia la resa dei conti in Kazakistan. Karim Masimov, ex primo ministro ad ex capo dell’ intelligence del paese, è stato arretato con l’accusa di «alto tradimento»: avrebbe addestrato i protagonisti delle rivolte di questi giorni definiti dal potere kazako «terroristi». Lo ha reso noto la stessa agenzia per le sicurezza che lo ha cacciato in questi giorni mentre proteste e violenze senza precedenti mettevano a ferro e fuoco il paese. Masimov è stato alleato di lunga data dell’ex dittatore kazako Nursultan Nazarbayev. L’arresto risale a giovedì scorso, spiega il comitato nazionale per la sicurezza (Knb) e rappresenta la prima azione di questo tipo contro un alto funzionario dell’ex repubblica sovietica dell’Asia centrale. Anche oggi ... Leggi su open.online (Di sabato 8 gennaio 2022) Comincia la resa dei conti in. Karim Masimov, ex primo ministro ad exdell’ intelligence del paese, è stato arretato con l’accusa di «»: avrebbe addestrato i protagonisti delle rivolte di questi giorni definiti dal potere kazako «terroristi». Lo ha reso noto la stessa agenzia per leche lo ha cacciato in questi giorni mentre proteste e violenze senza precedenti mettevano a ferro e fuoco il paese. Masimov è stato alleato di lunga data deldittatore kazako Nursultan Nazarbayev. L’arresto risale a giovedì scorso, spiega il comitato nazionale per la(Knb) e rappresenta la prima azione di questo tipo contro unfunzionario delrepubblica sovietica dell’Asia centrale. Anche oggi ...

