Kazakistan: arrestato ex capo della sicurezza nazionale (Di sabato 8 gennaio 2022) Proseguono le violente proteste in Kazakistan. Il presidente Tokayev ha ordinato alle forze dell'ordine di sparare sulla folla "senza preavviso". Ora, le autorità del Kazakistan hanno riferito di aver arrestato l'ex capo della sicurezza nazionale Karim Massiomv. È accusato di tradimento.

